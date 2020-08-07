В ЛНР открылась футбольная школа для детей и молодежи

Футбольная школа для детей и молодежи открылась в ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике образовалась «Футбольная школа для детей и молодежи». Об этом сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

- Произошла реорганизация специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Луганская футбольная академия», - рассказывает министр. - Путем их слияния была образована специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодежи».

Руководитель ведомства также рассказал, что Республиканский центр физического здоровья населения «Шахтер» стал подведомственным министерству.

Сидоров отметил, что с начала года число занимающихся спортом жителей Луганской Народной Республики увеличилось на 20 тысяч человек. На данный момент в ЛНР почти 250 тысяч спортсменов.

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