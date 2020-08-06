День шахтера в Донецке 2020: когда отмечают

Празднования не обходятся без фестиваля национальных кухонь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Профессиональный праздник шахтеров - День шахтера в Донецке 2020 - отмечается в последнее воскресенье августа. Его история началась еще во времена СССР. Первое празднование Дня шахтера трудовыми рекордами состоялось 29 августа 1948 года.

В прошлом году День шахтера и День города по традиции отмечались вместе. В Часовне Святой Великомученицы Варвары прошла панихида памяти шахтеров, погибших на производстве. У Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. В парке культуры и отдыха в Киевском районе прошел концерт классической музыки под открытым небом «Донецку – музыка души!» с участием пианистки Валентины Лисицы. Не обошлось и без грандиозного салюта.

Будет ли в этом году, 31 августа, широко праздноваться День шахтера – еще неизвестно. Все зависит от ситуации с коронавирусом.

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