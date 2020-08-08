ВСУ открыли огонь по Горловке

ВСУ выпустили по Доломитному одну гранату. Фото: штаб "ООС"

Украинские вооруженные формирования открыли огонь по поселку Доломитное, что под Горловкой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 22.30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от поселка Новолуганское к поселку Доломитное, выпущена одна граната из автоматического станкового гранатомета, - рассказали в ведомстве.

Ранее в СЦКК сообщали, что за сутки украинская армия ни разу не открывала огонь по Донецкой Народной Республики.

Напомним, что 22 июля были республиками Донбасса и Украиной были согласованы дополнительные меры к режиму прекращения огня. Однако киевские силовики продолжают стрелять по ДНР и ЛНР.

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