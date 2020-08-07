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ВСУ ни разу за сутки не открывали огонь по ДНР

Нарушений со стороны ВСУ зафиксировано не было
Павел ХанаринПавел ХанаринПавелХанарин
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Со стороны ВСУ за сутки не зафиксировано ни одного выстрела

Со стороны ВСУ за сутки не зафиксировано ни одного выстрела

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины не открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – говорится в сообщении.

Однако накануне было зафиксировано нарушение дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе со стороны украинской армии. Киевские силовики применили беспилотный летательный аппарат в районе Горловки.

- В предыдущий отчетный период подразделения ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия поселок шахты 6/7 в Горловке, - рассказали в СЦКК.

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