Перемирие в Донбассе: ВСУ продолжают укреплять передовые позиции

ВСУ укрепляют позиции в Донбассе. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять передовые позиции в Донбассе. На прошлой неделе военнослужащие Донецкой Народной Республики насчитали восемнадцать фактов ведения киевскими силовиками фортификационных работ с подрывами инженерных снарядов на линии разграничения. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Украинские вооруженные формирования продолжают укреплять передовые позиции, - говорит Эдуард Александрович. - За неделю нашими наблюдателями зафиксировано 18 фактов проведения боевиками 57, 54, 79, 53 и 35 бригад инженерных работ по дооборудованию позиций с применением взрывных устройств.

Басурин отметил, что работы шли по всей линии соприкосновения. Также проводилось минирование.

- За неделю противник установил в общей сложности 427 противотанковых мин (ТМ-62), тем самым заминировал площадь примерно в 1712 квадратных метров в окрестностях населенных пунктов Водяное и Майорск, - рассказал Эдуард Басурин.

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