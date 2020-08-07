Пункт пропуска «Еленовка» открыт на один день

Въезд в Республику осуществляется по заранее подготовленным спискам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 7 августа, на один день открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии соприкосновения с подконтрольной Киеву территорией ДНР. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- В пятницу, 7 августа 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00 на въезд и выезд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для въезда в Донецкую Народную Республику нужно получить разрешение Межведомственного штаба. А для выезда – украинская прописка.

- При этом все лица, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации в учреждениях здравоохранения ДНР не менее 14 дней. Она бесплатная, - подчеркнули в штабе.

Напомним, что в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики рассказали о порядке въезда граждан в ДНР с украинской территории.

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