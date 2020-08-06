«Привет от брутального мужчины!» Фото спасенного дончанами пса Комбата собирает тысячи лайков в соцсетях

Приют «ПИФ» существует полностью за счет неравнодушных меценатов. Фото: инстаграм приюта «ПИФ»

Уже практически год прошел с того момента, как пес по кличке Комбат поступил в приют. Его историю знают тысячи читателей «Комсомолки» и помощников приюта «ПИФ». Деньги на его лечение собирали далеко за пределами Донецка. И вот теперь полностью выздоровевший и ласковый Комбат у своих спасителей ждет свою семью в приюте «ПИФ».

— Привет вам от брутального мужчины. Он молчун, конечно… Но вместе с нами благодарен каждому, кто помог его спасти, поставить на ноги и залечить телесные и душевные травмы, — пишут сотрудники приюта под фотографией своего воспитанника.

Но пока пользователи сети радуются за здоровье и благополучие Комбата, у самого приюта дела идут не очень хорошо. «ПИФ» снова нуждается в поддержке неравнодушных людей. На этот раз проблемы с едой для животных. Ее катастрофически не хватает. Ведь кроме Комбата в приюте живет еще около 800 собак.

— У нас вновь критическое положение с едой. Нужно покупать крупу, а в свете последних событий (очень много новых собак), у нас нет такой возможности… К нам ежедневно за помощью обращаются десятки людей, рассказывают о новых бедах, о животных, которым нужна помощь, — говорится в сообщении.

Напомним, что поддержать приют можно ненужными вещами, крупами, кормами и медикаментами или стать волонтером на один день, чтобы помочь с выгулом животных. Кроме того, можно сделать денежный перевод по реквизитам:

Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении данного счета, нужно предупредить администрацию приюта).

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