Отличаются только названия перемирий: Украина открыла огонь в направлении Горловского поселка

За шесть лет в Донбассе было более 20 перемирий. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) сегодня вечером открыли огонь из стрелкового оружия в направлении поселка шахты 6/7 в окрестностях Горловки.

- В 19:10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению поселок Шумы – Горловка (поселок шахты 6/7). Применялось стрелковое оружие, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Напомним, что 30 июля ВФУ нарушили договоренности о перемирии, обстреляв из стрелкового оружия село Яковлевка под Ясиноватой. А днем ранее произошел первый с введения дополнительных мер контроля перемирия обстрел территории ДНР с украинской стороны.

- Каждое следующее перемирие отличается только названием, - говорит жительница Трудовских Наталья. - А нам дончанам нужны не перемирия, а мир. Сколько этот ад будет еще продолжаться?

Ранее мы сообщали, что украинская сторона нарушает перемирие и игнорирует попытки ДНР связаться в рамках координационного механизма

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