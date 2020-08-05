Украинская сторона нарушает перемирие и игнорирует попытки ДНР связаться в рамках координационного механизма

Фото: администрация Главы ДНР

Взрыв произошел на позициях вооруженных формирований Украины (ВФУ) в поселке Старогнатовка к югу от Донецка.

Вот только попытка связаться с наблюдателями Украины в СЦКК в рамках дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня не привела к успеху.

- В 16:25 наблюдался подрыв на позиции ВФУ по направлению поселка Старогнатовка. С целью недопущения провокаций предпринята попытка связаться с украинской стороной в СЦКК в рамках координационного механизма, однако ответа не последовало. Информация была передана украинской стороне в СЦКК по ранее установленному каналу связи через СММ ОБСЕ, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская сторона блокирует работу координационного механизма, созданного в рамках выполнения дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе.

В целом, с 27 июля в Донбассе установилась хрупкая тишина. Напоминаем, за шесть лет войны было более 20 попыток перемирия.

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