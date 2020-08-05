2020-08-05T11:36:08+03:00
Общество

12 законопроектов обсудят в ДНР на осенней сессии

Откроют ее в сессионном зале Дома правительства 7 августа
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Фото: Евгении КаФото: Евгении Ка
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Народный Совет Донецкой Народной Республики откроет осеннюю сессию 7 августа с рассмотрения 12 законопроектов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

- В пятницу, 7 августа 2020 года, в сессионном зале Дома правительства состоится первое пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва, — отметили в пресс-службе.

На рассмотрение будет вынесено 12 законопроектов, в том числе «О правовом режиме земель охранных зон объектов магистральных газопроводов», «О квалификационно-дисциплинарной комиссии судей ДНР», ожидается внесение изменений в законы «О налоговой системе», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и другие.

Ранее мы сообщали, что в Донецке все желающие жители (в возрасте от 6 лет и старше) смогут сдать нормативы государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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