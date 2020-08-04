19 сентября в Донецке все желающие жители смогут сдать ГТО

4 Авг. 2020 2020-08-04T22:28:03+03:00

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В Донецке все желающие жители (в возрасте от 6 лет и старше) смогут сдать нормативы государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- Принять участие в тестировании и присоединится к участникам спортивного-патриотического движения можно, заполнив онлайн-анкету по ссылке https://goo.gl/forms/W9J6XzAOKwqU3kBG2 или обратившись в Центр тестирования Донецкого городского центра физкультурно-оздоровительной работы управления по физической культуре и спорту администрации Донецка, расположенного по адресу: улица Красноармейская, 84, - говорят организаторы.

Тестирование общефизической подготовки пройдет на спортивных площадках Парка культуры и отдыха имени Петровского.

Начало тестирования в 10.00. Регистрация участников с 9.00 в здании ДК Петровского (вход слева).

Телефоны для справок: (071) 337-38-93; (071) 344-81-76.

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