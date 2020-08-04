19 сентября в Донецке все желающие жители смогут сдать ГТО
В Донецке все желающие жители (в возрасте от 6 лет и старше) смогут сдать нормативы государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- Принять участие в тестировании и присоединится к участникам спортивного-патриотического движения можно, заполнив онлайн-анкету по ссылке https://goo.gl/forms/W9J6XzAOKwqU3kBG2 или обратившись в Центр тестирования Донецкого городского центра физкультурно-оздоровительной работы управления по физической культуре и спорту администрации Донецка, расположенного по адресу: улица Красноармейская, 84, - говорят организаторы.
Тестирование общефизической подготовки пройдет на спортивных площадках Парка культуры и отдыха имени Петровского.
Начало тестирования в 10.00. Регистрация участников с 9.00 в здании ДК Петровского (вход слева).
Телефоны для справок: (071) 337-38-93; (071) 344-81-76.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как спасти Кальмиус
«КП» собрала конкретные предложения (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU