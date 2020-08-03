Перемирие в Донбассе на грани срыва: Киев не отвечает на экстренные звонки из Донецка об обострении ситуации
Перемирие в Донбассе оказалось на грани срыва - спустя семь дней после объявления нового режима прекращения огня. Обстрелы ВСУ территории ДНР нарастают. При этом украинская сторона игнорирует обращения представительства Республики в СЦКК.
- Второй день подряд нами предпринимаются попытки связаться с украинской стороной СЦКК по предоставленным ранее номерам для недопущения провокаций и установления устойчивого режима тишины, однако все сообщения и звонки игнорируются, - сегодня вечером сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинскую сторону призвали возобновить оперативную связь и взаимодействие.
- Их отсутствие может привести к непоправимым последствиям, в том числе к возобновлению эскалации, - отмечается в обращении.
Напомним, что сегодня вечером обострилась ситуация на горловском и мариупольском направлениях из-за обстрелов ВСУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU