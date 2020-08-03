Перемирие в Донбассе на грани срыва: Киев не отвечает на экстренные звонки из Донецка об обострении ситуации

3 Авг. 2020 2020-08-03T23:58:02+03:00

Украинская армия снова выходит на тропу войны в Донбассе. Фото: Фейсбук/93 бригада

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Перемирие в Донбассе оказалось на грани срыва - спустя семь дней после объявления нового режима прекращения огня. Обстрелы ВСУ территории ДНР нарастают. При этом украинская сторона игнорирует обращения представительства Республики в СЦКК.

- Второй день подряд нами предпринимаются попытки связаться с украинской стороной СЦКК по предоставленным ранее номерам для недопущения провокаций и установления устойчивого режима тишины, однако все сообщения и звонки игнорируются, - сегодня вечером сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Украинскую сторону призвали возобновить оперативную связь и взаимодействие.

- Их отсутствие может привести к непоправимым последствиям, в том числе к возобновлению эскалации, - отмечается в обращении.

Напомним, что сегодня вечером обострилась ситуация на горловском и мариупольском направлениях из-за обстрелов ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU