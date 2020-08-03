Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинская армия не подчиняется Зеленскому и обстреливает Горловку и на юг Республики

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:09:55+03:00

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Украинские военные сегодня вечером обстреляли горловский поселок Зайцево и село Новоласпа на юге ДНР с применением АГС и стрелкового оружия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Стрельба зафиксирована в 19:45 и 19:50 по местному времени. По сведениям Народной милиции ДНР, Новоласпу обстреляли из автоматического гранатомета с позиций 24-го националистического батальона «Айдар» 53-й бригады. По Зайцево вели огонь из стрелкового оружия боевики 35-й бригады.

Также в 21:00 был зафиксирован подрыв по направлению горловского поселка Озеряновка.

- Данные грубые нарушения режима полного прекращения огня наглядно демонстрируют неспособность командиров 53-й омбр и 35-й омпбр контролировать своих боевиков. Те, кто отдал приказ на ведение огня, четко подчеркнули, что реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Порошенко, и указания своего Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского для них не имеют значения, - говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU