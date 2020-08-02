2020-08-02T09:07:59+03:00
Политика

Наблюдателями зафиксированы взрывы в районе села Водяное

Этот населенный пункт находится под властью Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Результаты перемирий.Результаты перемирий.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В субботу вечером наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали два подрыва вблизи украинских позиций в районе села Водяное у южного участка линии разграничения.

Эта территория сейчас подчинена Киеву.

- С 20:26 зафиксировано два взрыва вблизи позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Водяное. С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма, – отметили в представительстве.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Под запретом любые наступательные действия, в том числе стягивание техники к фронту и дополнительное инженерное оборудование позиций.

Украине, ДНР и ЛНР запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Ранее мы рассказывали, как относятся к перемирию сами дончане и верят ли в его долгосрочность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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