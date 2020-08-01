Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:25:17+03:00

Крайний детский спектакль на Сцене на Садовом был показан юному зрителю в новогодние праздники. Фото: Интернет-справочник «Все о ДНР»

Спектакль для юных зрителей покажут в сентябре на Сцене на Садовом

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Молодые актеры Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна приступили к репетициям нового спектакля для юных зрителей. На Сцене на Садовом оживут персонажи сказки «Винни-Пух». Об этом сообщили в пресс-службе муздрамы.

— По задумке режиссера будет воплощена идея – создать серию приключенческих историй на сказочной поляне, где связующим звеном выступят некоторые декорации, в частности волшебное дерево, вокруг которого происходят удивительные и невероятно смешные события, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что премьера спектакля пройдет в середине сентября. Узнать детальнее о репертуаре муздрамы, переносе спектаклей, а также о сдаче и брони билетов можно в кол-центре театра по короткому номеру 512.

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ИСТОЧНИК KP.RU