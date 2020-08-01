Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»
Молодые актеры Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна приступили к репетициям нового спектакля для юных зрителей. На Сцене на Садовом оживут персонажи сказки «Винни-Пух». Об этом сообщили в пресс-службе муздрамы.
— По задумке режиссера будет воплощена идея – создать серию приключенческих историй на сказочной поляне, где связующим звеном выступят некоторые декорации, в частности волшебное дерево, вокруг которого происходят удивительные и невероятно смешные события, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что премьера спектакля пройдет в середине сентября. Узнать детальнее о репертуаре муздрамы, переносе спектаклей, а также о сдаче и брони билетов можно в кол-центре театра по короткому номеру 512.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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