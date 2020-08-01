2020-08-01T16:25:17+03:00
Звезды

Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»

Спектакль для юных зрителей покажут в сентябре на Сцене на Садовом
Екатерина Сорока
Поделиться:
Крайний детский спектакль на Сцене на Садовом был показан юному зрителю в новогодние праздники. Фото: Интернет-справочник «Все о ДНР»Крайний детский спектакль на Сцене на Садовом был показан юному зрителю в новогодние праздники. Фото: Интернет-справочник «Все о ДНР»
Изменить размер текста:

Молодые актеры Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна приступили к репетициям нового спектакля для юных зрителей. На Сцене на Садовом оживут персонажи сказки «Винни-Пух». Об этом сообщили в пресс-службе муздрамы.

— По задумке режиссера будет воплощена идея – создать серию приключенческих историй на сказочной поляне, где связующим звеном выступят некоторые декорации, в частности волшебное дерево, вокруг которого происходят удивительные и невероятно смешные события, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что премьера спектакля пройдет в середине сентября. Узнать детальнее о репертуаре муздрамы, переносе спектаклей, а также о сдаче и брони билетов можно в кол-центре театра по короткому номеру 512.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий психотерапевт: Может ли коронавирус повредить мозг?

Эксперт рассказал о возможных последствиях заболевания (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия
3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд
Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе
Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»
В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком
В Донецке произошел пожар на шахте «Калинина»
НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие
ОСАГО в ДНР: Оформить страховой полис можно в отделениях «Почты Донбасса»
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 30 жителей, половина из них прибывшие из Украины
В результате очередного нарушения перемирия двое военнослужащих ЛНР были ранены
В обстрелянных детсадах в Еленовке полным ходом идет капитальный ремонт
Погода в Луганске на день: 1 августа местами пройдет слабый дождь