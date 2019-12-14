В Донецке спустя сто лет открылся театр братьев Тудоровских, новое название Сцена на Садовом

СЕГОДНЯ 22:41 2019-12-14T22:42:42+03:00

В здании этого театра выступали Александр Вертинский, Нина Русланова, Изабелла Юрьева и многие другие [фото]

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Знаковое событие произошло сегодня в Донецке – спустя сто с лишним лет свои двери для зрителей вновь открыл театр братьев Тудоровских, который в новой реинкарнации получил название «Сцена на Садовом».

На открытии Сцены на Садовом присутствовал Глава ДНР Денис ПушилинФото: Ольга ЖУКОВА

О том, что старом неприметном здании более ста лет назад располагался театр, узнала случайно из исторического квеста, который проходила весной. Здание сохранилось практически в первозданном виде. Изменилось положение центрального входа, исчез купол. Но многое осталось неизменным, даже зеркала сохранились.

Мало кто знает, что в этом самом здании пели Александр Вертинский, Изабелла Юрьева, Нина Русланова! В 1927 году Юзовку посетил Маяковский, который выступил перед рабочими в здании цирка, а вот на ночлег отправился в гостевые комнаты дома Тудоровских. Жил на третьем этаже, и когда вышел на балкон – был замечен поклонниками и полночи читал собравшимся свои стихи.

Сюда же на встречу с молодежью в 1927 году приезжал Теодор Драйзер.

Игорь Ильинский приезжал сюда на гастроли в 1928 году.

Сегодняшнего дня театр открыл свои двери для всех дончан и теперь каждый может прикоснуться к истории своего родного края.

Зрительный зал небольшой (всего 238 мест), но зато он тот самый, прежний оригинальный зал, который был сто лет назад. Это просто какое-то путешествие во времени.

В вестибюле нового театраФото: Ольга ЖУКОВА

Первый ряд находится совсем рядом со сценой, да и последний недалеко. За счет этой близости совсем по-другому воспринимаются даже просмотренные по нескольку раз постановки.

Сцена на Садовом открылась показом спектакля-долгожителя – «Три шутки» по Чехову. Эта постановка идет в нашей муздраме более 15 лет и сегодня ее сыграли в 240-й раз. Чтобы по максимум погрузить гостей в ту эпоху, гостей встречали капельдинеры (служащий при театре, проверявший входные билеты, следивший за порядком, - ред.) и артисты, одетые в наряды чеховской эпохи, которые к тому же рассказывали зрителям интересные исторические факты о здании театра.

Коллектив муздрамы приглашает всех дончан посетить новый театр – Сцена на Садовом и насладиться полюбившимися постановками нашего театра.

ИСТОЧНИК KP.RU