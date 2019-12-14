2019-12-14T22:42:42+03:00
Звезды

В Донецке спустя сто лет открылся театр братьев Тудоровских, новое название Сцена на Садовом

В здании этого театра выступали Александр Вертинский, Нина Русланова, Изабелла Юрьева и многие другие [фото]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Постановкой "Три шутки" открылся новый театр в ДонецкеПостановкой "Три шутки" открылся новый театр в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Знаковое событие произошло сегодня в Донецкеспустя сто с лишним лет свои двери для зрителей вновь открыл театр братьев Тудоровских, который в новой реинкарнации получил название «Сцена на Садовом».

На открытии Сцены на Садовом присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Ольга ЖУКОВА

На открытии Сцены на Садовом присутствовал Глава ДНР Денис ПушилинФото: Ольга ЖУКОВА

О том, что старом неприметном здании более ста лет назад располагался театр, узнала случайно из исторического квеста, который проходила весной. Здание сохранилось практически в первозданном виде. Изменилось положение центрального входа, исчез купол. Но многое осталось неизменным, даже зеркала сохранились.

Мало кто знает, что в этом самом здании пели Александр Вертинский, Изабелла Юрьева, Нина Русланова! В 1927 году Юзовку посетил Маяковский, который выступил перед рабочими в здании цирка, а вот на ночлег отправился в гостевые комнаты дома Тудоровских. Жил на третьем этаже, и когда вышел на балкон – был замечен поклонниками и полночи читал собравшимся свои стихи.

Сюда же на встречу с молодежью в 1927 году приезжал Теодор Драйзер.

Игорь Ильинский приезжал сюда на гастроли в 1928 году.

Сегодняшнего дня театр открыл свои двери для всех дончан и теперь каждый может прикоснуться к истории своего родного края.

Зрительный зал небольшой (всего 238 мест), но зато он тот самый, прежний оригинальный зал, который был сто лет назад. Это просто какое-то путешествие во времени.

В вестибюле нового театра Фото: Ольга ЖУКОВА

В вестибюле нового театраФото: Ольга ЖУКОВА

Первый ряд находится совсем рядом со сценой, да и последний недалеко. За счет этой близости совсем по-другому воспринимаются даже просмотренные по нескольку раз постановки.

Сцена на Садовом открылась показом спектакля-долгожителя – «Три шутки» по Чехову. Эта постановка идет в нашей муздраме более 15 лет и сегодня ее сыграли в 240-й раз. Чтобы по максимум погрузить гостей в ту эпоху, гостей встречали капельдинеры (служащий при театре, проверявший входные билеты, следивший за порядком, - ред.) и артисты, одетые в наряды чеховской эпохи, которые к тому же рассказывали зрителям интересные исторические факты о здании театра.

Коллектив муздрамы приглашает всех дончан посетить новый театр – Сцена на Садовом и насладиться полюбившимися постановками нашего театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке спустя сто лет открылся театр братьев Тудоровских, новое название Сцена на Садовом
Под Мариуполем мародеры из 10-й бригады ВСУ едва не расстреляли сотрудников СБУ, которые мешали тащить ворованный контейнер
Зеленский пролетел над Парижем, как фанера, не подписав ни один документ по Донбассу
ГАИ ищет свидетелей: в Донецке водитель сбил 68-летнего пешехода и увез его в машине
Повредили дом: западную окраину Горловки украинские военные расстреляли из минометов и БМП
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Новый год-2020 в Донбассе: жители красят зеленых красавиц в красный цвет и мешают властям потратить миллион на главную елку города
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
«Испачкал сиденье!» Водитель 20-й маршрутки в Макеевке с матами выгнал из салона инвалида
На пожарах в ДНР погибли трое мужчин и женщина
Обманула 22 пенсионеров: в ЛНР наказали мошенницу, которая «помогала» с оформлением пенсий на Украине
Под Горловкой американцы хотели заснять на видео, как Народная милиция ДНР откроет ответный огонь после гибели своего солдата
Под Горловкой в аварии погибли парень с девушкой, а в перевернувшемся автобусе травмированы пять пассажиров
Зеленский хочет обмануть «нормандский формат» с закреплением особого статуса Донбасса в Конституции Украины
Погода на день в Луганске: 14 декабря до 5 градусов тепла, утром туман, мокрый снег и гололед
Погода на день в Донецке: 14 декабря будет дождливо, до 3 градусов тепла
Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского по поводу изменений Минских соглашений
Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны
Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты
Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции
Спустя пять лет с начала войны в Донбассе в ЛНР снова заработала шахта «Мащинская»