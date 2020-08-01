НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:25:18+03:00

Раненным военнослужащим Республики оказали медицинскую помощь, так что их жизням ничего не угрожает. Фото: НМ ЛНР

Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко

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Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко заявил, что провокация ВСУ в районе Первомайска стала очередным подтверждением неспособности командования «ООС» обеспечить поддержку режима прекращения огня.

— Провокация является очередным подтверждением неспособности командования "ООС" обеспечить поддержание режима перемирия, контролировать подчиненных, которые своими действиями определяют политику Украины на международном уровне, — заявил Лещенко.

Напомним, что 31 июля боевики ВСУ из 30-й бригады сбросили с беспилотника три гранаты на позиции Народной милиции ЛНР. В результате пострадали двое военнослужащих Республики. Они получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

— Мы призываем команду международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и украинских представителей с международным опытом работы, находящихся по заявлениям властей якобы на передовых позициях, не допускать обстрелов нашей территории и строго соблюдать пункты достигнутых договоренностей, — отметил начальник военного ведомства.

Также он добавил, что данная провокация ВСУ является грубым нарушением дополнительных мер контроля режима прекращения огня. Она относится к части, где стороны конфликта договорились запретить использование любых видов летательных аппаратов на линии соприкосновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU