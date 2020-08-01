В результате очередного нарушения перемирия двое военнослужащих ЛНР были ранены
За прошедшие сутки было зафиксировано три нарушения перемирия со стороны Украины. Было выпущено три гранаты, применялся беспилотник в районе автодороги Первомайск-Попасная. Двое военнослужащих ЛНР были ранены. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— За 31 июля со стороны ВФУ зафиксировано три нарушения с применением беспилотного летательного аппарата в районе автодороги Первомайск – Попасная: в 15.56, 16.11 и 16.21 часов применялись ВОГ-17 (три гранаты). В результате данного нарушения двое военнослужащих Народной милиции ЛНР, — говорится в сообщении.
Из-за разрыва гранаты военнослужащие получили осколочные ранения легкой степени тяжести.
Ранее начальник НМ ЛНР Ян Лещенко сделал заявление о перемирии в Донбассе. Он сообщил, что несмотря на отдельные провокации со стороны украинских вооруженных формирований, действующий режим прекращения огня позволил преступить к ремонтным работам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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