Начальник НМ ЛНР Ян Лещенко сделал заявление о перемирии в Донбассе

31 Июль 2020 2020-07-31T16:19:09+03:00

Начальник НМ ЛНР сделал заявление о перемирии в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Несмотря на отдельные провокации со стороны украинских вооруженных формирований – действующее перемирие способствует нормализации обстановки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он отметил, что режим прекращения огня позволил преступить к ремонтным работам на поврежденных в результате украинских обстрелов объектов инфраструктуры.

- Режим прекращения огня позволил восстановить вышку линию электропередачи в Славяносербском районе, а также приступить к восстановлению линии электропередачи в районе населенного пункта Желтое, благодаря чему станет возможной бесперебойная подача воды в населенный пункт Зимогорье, - рассказал Ян Лещенко.

Кроме этого, по словам руководителя оборонного ведомства Республики, в районах Золотого и Счастья проводится разминирование.

- Что в свою очередь делает возможным открытие в ближайшей перспективе пунктов пропуска в данных районах, - отметил Лещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU