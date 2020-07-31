Начальник НМ ЛНР Ян Лещенко сделал заявление о перемирии в Донбассе
Несмотря на отдельные провокации со стороны украинских вооруженных формирований – действующее перемирие способствует нормализации обстановки в Луганской Народной Республике. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Он отметил, что режим прекращения огня позволил преступить к ремонтным работам на поврежденных в результате украинских обстрелов объектов инфраструктуры.
- Режим прекращения огня позволил восстановить вышку линию электропередачи в Славяносербском районе, а также приступить к восстановлению линии электропередачи в районе населенного пункта Желтое, благодаря чему станет возможной бесперебойная подача воды в населенный пункт Зимогорье, - рассказал Ян Лещенко.
Кроме этого, по словам руководителя оборонного ведомства Республики, в районах Золотого и Счастья проводится разминирование.
- Что в свою очередь делает возможным открытие в ближайшей перспективе пунктов пропуска в данных районах, - отметил Лещенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU