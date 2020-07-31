2020-07-31T22:17:32+03:00
Политика

Солдаты ВСУ стали чаще нападать на мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Число преступлений в отношении мирных жителей начало расти. Фото: штаб "ООС"Число преступлений в отношении мирных жителей начало расти. Фото: штаб "ООС"
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что начало расти число преступлений украинских военнослужащих в отношении жителей подконтрольного Киеву Донбасса.

Он отметил, что в последнее время разбойные нападения боевиков на беззащитных граждан стали устоявшейся нормой поведения оккупантов на подконтрольной им территории Донбасса.

- Только в зоне ответственности 54-й и 57-й бригад ВСУ за неделю 14 происшествий. Один из случаев произошел в селе Тарасовка под Константиновкой. Угрожая расправой ножом, военные отобрали у пенсионерки 400 гривен, - рассказал Эдуард Басурин.

Тем временем, начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко рассказал об обстановке на линии соприкосновения с момента введения дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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