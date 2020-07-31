Солдаты ВСУ стали чаще нападать на мирных жителей Донбасса

31 Июль 2020 2020-07-31T22:17:32+03:00

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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что начало расти число преступлений украинских военнослужащих в отношении жителей подконтрольного Киеву Донбасса.

Он отметил, что в последнее время разбойные нападения боевиков на беззащитных граждан стали устоявшейся нормой поведения оккупантов на подконтрольной им территории Донбасса.

- Только в зоне ответственности 54-й и 57-й бригад ВСУ за неделю 14 происшествий. Один из случаев произошел в селе Тарасовка под Константиновкой. Угрожая расправой ножом, военные отобрали у пенсионерки 400 гривен, - рассказал Эдуард Басурин.

Тем временем, начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко рассказал об обстановке на линии соприкосновения с момента введения дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU