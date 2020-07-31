2020-07-31T12:50:46+03:00
Политика

НМ ЛНР: Мы продолжаем фиксировать размещение военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов

Начальник оборонного ведомства Республики Ян Лещенко рассказал о перемещении украинского вооружения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Техника зафиксирована у сел Орехово и Новозвановка. Фото: штаб "ООС"Техника зафиксирована у сел Орехово и Новозвановка. Фото: штаб "ООС"
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружения вблизи жилых домов в населенных пунктах в Донбассе. В этот раз разведка Луганской Народной Республики зафиксировала военную технику у сел Орехово и Новозвановка, что в Попаснянском районе. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Мы продолжаем фиксировать размещение военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов, - сказал полковник. - В Орехово – один бронетранспортер 93-й бригады и в Новозвановке – две боевые машины пехоты БМП-1 30-й бригады.

Ян Лещенко напомнил, что вчера киевские силовики нарушили введенные 27 июля дополнительные меры по усилению режима перемирия.

- Украинские силовики три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, - рассказал начальник оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили, что за сутки Украина ни разу не нарушила договоренности о перемирии

Об этом сообщили в СЦКК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НМ ЛНР: Мы продолжаем фиксировать размещение военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов
В ДНР заявили, что за сутки Украина ни разу не нарушила договоренности о перемирии
В Ботаническом саду Донецка расцвела одна из красивейших пальм
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 4 жителей
Погода на день в Донецке: 31 июля пройдет дождь, возможно с грозой, +23 градуса
Погода на день в Луганске: 31 июля ожидается переменная облачность, дождь, температура воздуха до + 31 градуса
Представителем Киева в Контактной группе стал Кравчук - в Донбассе надеются на укрепление прямых контактов
В Горловке вручили ключи от квартиры семье переселенцев, чей дом захватили украинские военные
В ЛНР за повреждение памятников ввели уголовную ответственность
«Этот день останется еще одним рубцом»: В Красном Луче почтили память земляков, погибших при авиаударе ВСУ
В Донбассе украинские военные установили на маршрутах патрулей ОБСЕ знаки минной опасности
В ЛНР оперативникам разрешили использовать данные геолокации при поиске пропавших детей
Вынужденные переселенцы в ДНР будут платить за услуги ЖКХ вполовину меньше
Комбат одного из украинских батальонов организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск
В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июля
В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк