НМ ЛНР: Мы продолжаем фиксировать размещение военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов

31 Июль 2020 2020-07-31T12:50:46+03:00

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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружения вблизи жилых домов в населенных пунктах в Донбассе. В этот раз разведка Луганской Народной Республики зафиксировала военную технику у сел Орехово и Новозвановка, что в Попаснянском районе. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Мы продолжаем фиксировать размещение военной техники ВСУ вблизи населенных пунктов, - сказал полковник. - В Орехово – один бронетранспортер 93-й бригады и в Новозвановке – две боевые машины пехоты БМП-1 30-й бригады.

Ян Лещенко напомнил, что вчера киевские силовики нарушили введенные 27 июля дополнительные меры по усилению режима перемирия.

- Украинские силовики три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, - рассказал начальник оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU