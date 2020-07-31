2020-07-31T15:05:25+03:00
Общество

Денис Пушилин навестил пострадавшего при пожаре спасателя

Глава ДНР вручил Владимиру Ротто госнаграду
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Навестить спасателя приехал и министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Фото: denis-pushilin.ruНавестить спасателя приехал и министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Фото: denis-pushilin.ru
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин навестил сотрудника МЧС ДНР Владимира Ротто, который пострадал 6 июля 2020 года в Старобешевском районе во время тушения пожара на хлебном поле и вручил ему государственную награду. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

- Благодаря таким людям Республике удается не только жить, но и противостоять внешним и внутренним угрозам, - обратился к спасателю руководитель государства.

Пушилин отметил, что действия Ротто были направлены на сохранение ценного имущества.

- Это героические моменты жизни спасателя. Вы спасаете жизни, беспокоитесь о других, рискуя собой, - говорит Денис Владимирович. - Очень рад вручить Вам государственную награду – знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Поздравляю! Надеюсь, скоро увидеть Вас в строю!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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