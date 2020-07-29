Киевские силовики разместили вооружение на окраине Троицкого в Донбассе
Солдаты вооруженных формирований Украины разместили вооружение на окраине поселка Троицкое, что на Луганщине. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- По данным нашей разведки, в зоне ответственности 30-й бригады вооруженных формирований Украины на окраине населенного пункта Троицкое отмечено размещение боевой бронированной машины, - рассказал он.
Филипоненко отметил, что таким образом украинское командование преднамеренно подвергает опасности мирных жителей.
Тем временем, вооруженные формирования Украины проигнорировали указания командования и разместили военную технику в жилых районах в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.
- Командиры подразделений ООС, грубо игнорируя указания командования по неукоснительному соблюдению условий перемирия, продолжают размещать технику и вооружение в населенных пунктах и их окрестностях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донбассе украинские солдаты отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор
Технику изъяли под предлогом проведения инженерных работ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU