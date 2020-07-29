Киевские силовики разместили вооружение на окраине Троицкого в Донбассе

29 Июль 2020 2020-07-29T21:28:51+03:00

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Солдаты вооруженных формирований Украины разместили вооружение на окраине поселка Троицкое, что на Луганщине. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По данным нашей разведки, в зоне ответственности 30-й бригады вооруженных формирований Украины на окраине населенного пункта Троицкое отмечено размещение боевой бронированной машины, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что таким образом украинское командование преднамеренно подвергает опасности мирных жителей.

Тем временем, вооруженные формирования Украины проигнорировали указания командования и разместили военную технику в жилых районах в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.

- Командиры подразделений ООС, грубо игнорируя указания командования по неукоснительному соблюдению условий перемирия, продолжают размещать технику и вооружение в населенных пунктах и их окрестностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU