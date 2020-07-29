В Донбассе украинские солдаты отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор

29 Июль 2020 2020-07-29T18:30:50+03:00

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В Новотошковском солдаты украинских вооруженных формировании под предлогом поведения инженерных работ по оборудованию позиций отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В районе Новотошковское у местного фермера боевики 93-й бригады ВСУ по приказу комбрига полковника Дмитрия Брыжинского изъяли два КамАЗа, один экскаватор и трактор Т-25А под предлогом помощи украинской армии для проведения инженерных работ по оборудованию своих позиций, - сообщил он.

Фермер обратился с жалобой в Попаснянскую райгосадминистрацию и прокуратуру с требованием вернуть технику и возместить причиненный материальный ущерб.

Тем временем, В ДНР заявили о первом нарушении Украиной со дня введения допмер. ВСУ открыли огонь по Яковлевке из стрелкового оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU