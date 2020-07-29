ВСУ сожгли в Золотом-4 два дома мирных жителей

29 Июль 2020 2020-07-29T16:19:22+03:00

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Солдаты украинских вооруженных формирований сожгли в Золотом-4 два дома, которые они захватили у местных жителей. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Украинские военные на первой линии обороны, желая улучшить бытовые условия, перебираются из блиндажей и землянок в более комфортные условия, занимая частные дома местных жителей. При этом владельцев в лучшем случае потесняют, а в худшем - под угрозой оружия просто выставляют на улицу, - рассказал он.

Филипоненко сообщил, что в отобранных у жителей домах киевские силовики оборудовали командный пункт.

- При подключении агрегата питания допустили короткое замыкание, что привело к возгоранию. Без средств пожаротушения, а также специальной техники очаг пожара не удалось локализовать. По вине украинских преступников уничтожено два дома, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU