Данные разведки: ВСУ разместили вооружение в жилых районах в Донбассе

29 Июль 2020 2020-07-29T19:51:41+03:00

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Вооруженные формирования Украины проигнорировали указания командования и разместили военную технику в жилых районах в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.

- Командиры подразделений ООС, грубо игнорируя указания командования по неукоснительному соблюдению условий перемирия, продолжают размещать технику и вооружение в населенных пунктах и их окрестностях. Размещая военную технику ВФУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной им территории, украинские боевики нарушают нормы международного гуманитарного права, ставя под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, - говорится в сообщении УНМ.

Только за сутки зафиксировано размещение 12 БМП, танка, БТР, боевой бронированной машины.

- Кроме того, ВСУ с целью сокрытия этой техники дважды за сутки применяли средства двух мобильных групп РЭБ для подавления каналов управления беспилотников СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Дача, Красногоровка, Богдановка, Гранитно, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU