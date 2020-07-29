За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 609 жителей

29 Июль 2020 2020-07-29T13:34:06+03:00

От коронавируса в ЛНР выздоровели 569 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ДНР излечились 569 человек

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За сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 609, - говорится в сообщении.

Отмечается, что выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности - 569 человек.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в здравоохранительном ведомстве ЛНР. - С начала пандемии умерли 15 человек.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа – 16 прибывших из Украины через гуманитарный коридор.

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Об этом сообщили в СЦКК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU