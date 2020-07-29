За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 609 жителей
За сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 609, - говорится в сообщении.
Отмечается, что выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности - 569 человек.
- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в здравоохранительном ведомстве ЛНР. - С начала пандемии умерли 15 человек.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа – 16 прибывших из Украины через гуманитарный коридор.
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ИСТОЧНИК KP.RU