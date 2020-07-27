Нарушений режима прекращения огня пока не выявлено

27 Июль 2020 2020-07-27T16:51:59+03:00

Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК

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Наблюдатели от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков Киева, начиная с 00:01 27 июля текущего года.

- С момента вступления в силу дополнительных мер контроля, действующего с 21 июля 2019 года бессрочного перемирия, и на данный момент нарушений не зафиксировано, — отметили представители СЦКК.

Пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня сегодня впервые вступил в силу в Донбассе. Украине, ДНР и ЛНР с 00:01 запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Дополнительные меры были согласованы Контактной группой 22 июля. Цель — до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта добиться устойчивого перемирия.

При этом журналисты украинских телеканалов прибыли в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") для съемки фейковых сюжетов, дискредитирующих военных Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU