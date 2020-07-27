Украина уже готовит фейковые сюжеты, чтобы обвинить в срыве перемирия ЛНР

27 Июль 2020 2020-07-27T14:56:27+03:00

Для этого задействованы пропагандистские каналы Украины

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Журналисты украинских телеканалов прибыли в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") для съемки фейковых сюжетов, дискредитирующих Народную милицию ЛНР. Поэтому сложно сказать, как долго продлится тишина в Донбассе.

Он отметил, что на фоне введения дополнительных мер по контролю режима прекращения огня генштабом ВСУ утвержден план работы украинских СМИ в зоне "ООС" для последующего обвинения Народной милиции в нарушении Минских договоренностей.

- Так, для масштабности освещения фейковых сюжетов командование (оперативно-тактической группировки) ОТГ "Север" направило в зону ответственности 24-й и 93-й бригад ВСУ съемочные группы телеканалов "1+1", "5 канал", ICTV", - сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что Народная милиция ЛНР не исключает очередных провокаций со стороны ВСУ в период работы украинских журналистов в зоне "ООС".

К слову за шесть лет предпринималось не менее 20 попыток перемирия. Все они оканчивались крахом.

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ИСТОЧНИК KP.RU