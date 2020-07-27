2020-07-27T13:31:42+03:00
Политика

Якубов: Донбасс ждет от Киева аналогичных мер в режиме прекращения огня

Пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня сегодня вступил в силу в Донбассе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жители красной зоны на прогулке между обстрелами.Жители красной зоны на прогулке между обстрелами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (РПО) готово к созданию полноценного и эффективного механизма по реагированию и предупреждению фактов нарушения РПО.

- Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе заявляет, что готово к такому взаимодействию и созданию полноценного, эффективного механизма по реагированию и предупреждению фактов нарушения режима прекращения огня. Ожидаем аналогичных, соответствующих подписанным дополнительным мерам, шагов от украинской стороны в СЦКК, - заявил руководитель представительства Руслан Якубов.

Оперативные группы представительства ДНР в СЦКК, как и ранее, в режиме 24/7 контролируют обстановку на линии соприкосновения и готовы своевременно реагировать на нарушения противника, в том числе путем задействования соответствующего механизма, прописанного в дополнительных мерах.

Ранее мы сообщали, что пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня сегодня вступил в силу в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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