Шесть лет назад Украина устроила в Горловке "кровавое воскресенье"

27 Июль 2020 2020-07-27T11:54:58+03:00

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Этот день горловчане прозвали Кровавым воскресеньем.

27 июля 2014 года по центру Горловки было нанесено три артиллерийских удара из РСЗО ГРАД. Тогда погибло 22 человека. Среди них также были дети. Более сотни человек были ранены.

Среди погибших юная горловчанка - Кристина Жук с маленькой дочерью Кирой. Их фото с места трагедии обошло весь мир, а саму Кристину назвали Горловской Мадонной.

- Первый удар был утром, в район городской Стоматологии - улицы Остапенко - ОШ№ 65 - Прокуратуры. Второй - днем, по диагонали ж/м "Майский" - остановка "магазин "Мелодия", а за ним и третий - район ул. Герцена и Экспериментального дома, - рассказывает горловский блогер Егор Воронов. - По официальным данным, погиб 21 человек, из которых трое - дети. Город был потрясен случившимся. Никто до этого в центре 270-тысячного города не мог предположить, что подобное возможно в наше время. Никакое АТО, никакие цели уничтожения террористов не могли оправдать случившееся. В четвертый по территории город Украины пришла война, которая и закрыла его для Украины. Запечатала залпами РСЗО "Град" и фугасными фугами. Тогда для нас это и был Rubiconem, наша точка невозврата к прошлому.

Сегодня в Донбасс заявили, что вступили в силу меры контроля перемирия. Сами же люди относятся к этому скептически. Попытки перемирия предпринимались не меньше 20 раз и все они нарушались Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU