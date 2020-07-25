За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 14 жителей.
- Всего по состоянию на 09.00 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 606, - говорится в сообщении Минздрава государства.
В здравоохранительном учреждении Республики отметили, что выздоровели и были выписаны из больниц – 14 человек. Всего от коронавируса в ЛНР излечились 561 житель государства.
- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в министерстве. - С начала пандемии умерли 15 человек.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике за сутки зарегистрировали 34 случая заражения коронавирусом. За все время Covid-19 в ДНР выявлен у 1645 жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU