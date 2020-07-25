Коронавирус в ДНР, последние новости на 256 июля 2020 года: За сутки выявлено 34 случая заражения, один из них – у прибывших из Украины 17 июля

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 34 жителей.

Отмечается, что из числа новых зараженных – один случай диагностирован у прибывшего из Украины через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» 17 июля и еще один у прибывшего из Российской Федерации.

- Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, - рассказали в Минздраве Республики.

В здравоохранительном ведомстве ДНР сообщили, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Зарегистрировано два летальных случая – мужчина в возрасте 46 лет и женщина в возрасте 91 года.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1645 жителей. Из этого числа 747 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 96 летальных случая. Лечение продолжают 802 пациента.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике возобновили работу кинотеатры и театры.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

Напомним, что круглосуточная горячая линия Минздрава Республики продолжает работу. Позвонить можно с «Феникса» на короткий номер 277 или со стационарного телефона (062) 303-27-72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще не все задачи решены»: Геннадий Онищенко приехал в воюющий Донбасс обсуждать вопросы по интеграции

Первый зампред Комитета Госдумы России вручил донецким выпускникам российские дипломы и встретился с руководством Республики [фото, видео] (подробности)