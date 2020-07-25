Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено

Кроме того, Глава ЛНР отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приостановленное из-за пандемии автобусное сообщение между Луганской Народной Республикой и Россией, возобновлено. Об этом 24 июля сообщил Глава Республики Леонид Пасечник в Twitter.

— В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации возобновлено международное автобусное сообщение между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, — написал глава государства на своей странице в соцсети.

Напомним, что министерство здравоохранения ЛНР не раз уже сообщало о том, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась. За все время в Республике было выявлено 605 случаев заражения. Поэтому некоторые ограничительные меры на фоне улучшения эпидемиологической ситуации постепенно смягчаются.

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