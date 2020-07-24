2020-07-24T22:13:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ЛНР отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ

Но карантинные меры остались для тех, кто въезжает на территорию Республики из Украины
Екатерина Сорока
Поделиться:
По актуальным данным на 24 июля в ЛНР подтверждены 605 случаев заражения коронавирусом. Фото: ЛИЦПо актуальным данным на 24 июля в ЛНР подтверждены 605 случаев заражения коронавирусом. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Глава ЛНР Леонид Пасечник отменил 14-дневную самоизоляцию для тех, кто въезжает на территорию Республики через Российскую Федерацию. Но ограничительные меры остались для прибывающих из Украины. Об этом вчера на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— Указом главы снято ограничение по лицам, прибывшим из Российской Федерации. То есть после прибытия из Российской Федерации для жителей Луганской Народной Республики снята необходимость 14-дневного пребывания на дому, то есть 14-дневной самоизоляции, — говорится в сообщении.

Напомним, что ограничительные меры, как например, 14-дневная самоизоляция, были введены властями Республики из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день большая часть предпринятых мер смягчены. Ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась, по мнению Минздрава ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ принуждают к сотрудничеству абитуриентов из ДНР и ЛНР

Сотрудники СБУ идут на различные уловки, чтобы завербовать подростка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 25 июля ожидается ясная погода, без осадков
Погода в Луганске на день: 25 июля температура воздуха днем достигнет отметки 32 градуса тепла
Глава ЛНР отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ
СБУ принуждают к сотрудничеству абитуриентов из ДНР и ЛНР
В ДНР планируют создать пункты сдачи ЕГЭ
В ДНР запретили продавать несовершеннолетним снюсы
Полиция раскрыла жестокое убийство в Снежном
В Седово установили новое колесо обозрения
Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса
Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу
Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко
Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского о согласовании "пакета дополнительных мер" контроля режима тишины в Донбассе
Глава ДНР: Вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики
Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»
Пушилин: В этом году российские дипломы получат две тысячи выпускников вузов Республики
Поврежденный в ходе обстрела ВСУ водовод в Горловке будут ремонтировать неделю
Константин Бутримов: "Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии, чтобы выпросить финансовую помощь"
Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю