Глава ЛНР отменил 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ

24 Июль 2020 2020-07-24T22:13:37+03:00

По актуальным данным на 24 июля в ЛНР подтверждены 605 случаев заражения коронавирусом. Фото: ЛИЦ

Но карантинные меры остались для тех, кто въезжает на территорию Республики из Украины

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Глава ЛНР Леонид Пасечник отменил 14-дневную самоизоляцию для тех, кто въезжает на территорию Республики через Российскую Федерацию. Но ограничительные меры остались для прибывающих из Украины. Об этом вчера на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— Указом главы снято ограничение по лицам, прибывшим из Российской Федерации. То есть после прибытия из Российской Федерации для жителей Луганской Народной Республики снята необходимость 14-дневного пребывания на дому, то есть 14-дневной самоизоляции, — говорится в сообщении.

Напомним, что ограничительные меры, как например, 14-дневная самоизоляция, были введены властями Республики из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний день большая часть предпринятых мер смягчены. Ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась, по мнению Минздрава ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU