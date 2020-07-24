СБУ принуждают к сотрудничеству абитуриентов из ДНР и ЛНР

Эта ситуация стала поводом отказа жителей ЛНР поступать в украинские вузы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники Службы безопасности Украины начали принуждать к сотрудничеству абитуриентов из ДНР и ЛНР, применяя при этом различные уловки. Об этом сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Новым веянием "повышения внутренней безопасности Украины" от СБУ стала слежка за молодежью с целью ее дальнейшей вербовки. Объектами первостепенной важности для спецслужб стали выходцы из Донецкой и Луганской областей и, в частности, с территорий Народных Республик. Мы располагаем информацией о многочисленных фактах вербовки СБУ задержанных абитуриентов с принуждением их к сотрудничеству, — рассказал Осадчий.

Уловки обычно касаются получения высшего образования. Сотрудники спецслужбы обещают предоставить возможность поступить в вузы Украины по облегченной программе через интернет-ресурсы, пополняя при этом базы данных СБУ новой информацией.

— Призываю обратить особое внимание на собственную безопасность и безопасность родных и близких, не поддаваться ложным призывам и обещаниям с целью исключения в дальнейшем обвинений в сепаратизме, — добавил Осадчий.

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