Глава ДНР: Вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики

24 Июль 2020 2020-07-24T14:47:43+03:00

Глава ДНР поблагодарил Российскую Федерацию за предоставленную нам возможность быть частью образовательных процессов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изменить размер текста: A A

Поздравить лучших выпускников высших учебных заведений Донецкой Народной Республики с получение красных дипломов российского образца приехал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Вручение дипломов российского образца выпускникам республиканских вузов – знаменательное событие для всей Донецкой Народной Республики, - сказал Денис Владимирович. - Сегодня вы, лучшие выпускники, получаете красные дипломы с отличием. От всей души поздравляю вас с завершением учебы! – обратился к выпускникам Денис Пушилин. - Красный диплом ярко свидетельствует о вашем упорстве, самоотдаче, умении добиваться целей! Пусть эти качества помогают вам в дальнейшем в карьере и личной жизни!

Глава ДНР поблагодарил Российскую Федерацию за предоставленную нам возможность быть частью образовательных процессов.

- В этой сфере интеграция с Россией особенно наглядна, - говорит Пушилин. - Особую благодарность за помощь и поддержку хочу выразить Комитету Государственной Думы по образованию и науке Российской Федерации в лице его председателя Вячеслава Никонова и первого зампреда Геннадия Онищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке вручил в Донецке красные дипломы российского образца лучшим выпускникам вузов Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU