Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»
Сегодня, 24 июля, лучшие выпускники высших учебных заведений ДНР получили красные дипломы российского образца. Заветный документ вручал заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
- На вас сегодня ложится огромная ответственность, за ту единую традицию, которую всегда демонстрировал Донбасс: в образовании, в науке, в развитии промышленности, - сказал зампред Комитета Госдумы по образованию и науке.
Онищенко подчеркнул, что очень символично то, что сегодня именно образование ДНР вошло в российскую образовательную программу.
- Конечно же, мы надеемся, что многие из вас пойдут в науку. Потому что сегодня без науки мы с вами не сдвинемся с места. Вступая в шестой технологический уклад, где будут доминировать цифровая экономика, достижения технологической биологии, - говорит Геннадий Григорьевич. - Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны. Где бы вы ни работали, кто-то уедет в Россию, кто-то в другие регионы, потому что нужно проявлять себя, всю жизнь вспоминайте об этой богодарованной, богохранимой земле, которая называется Донбасс.
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ИСТОЧНИК KP.RU