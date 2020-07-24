2020-07-24T14:44:14+03:00
Общество

Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке вручил в Донецке красные дипломы российского образца лучшим выпускникам вузов Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Геннадий Онищенко вручил красные дипломы российского образца лучшим выпускникам вузов РеспубликиГеннадий Онищенко вручил красные дипломы российского образца лучшим выпускникам вузов РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 24 июля, лучшие выпускники высших учебных заведений ДНР получили красные дипломы российского образца. Заветный документ вручал заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

- На вас сегодня ложится огромная ответственность, за ту единую традицию, которую всегда демонстрировал Донбасс: в образовании, в науке, в развитии промышленности, - сказал зампред Комитета Госдумы по образованию и науке.

Онищенко подчеркнул, что очень символично то, что сегодня именно образование ДНР вошло в российскую образовательную программу.

- Конечно же, мы надеемся, что многие из вас пойдут в науку. Потому что сегодня без науки мы с вами не сдвинемся с места. Вступая в шестой технологический уклад, где будут доминировать цифровая экономика, достижения технологической биологии, - говорит Геннадий Григорьевич. - Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны. Где бы вы ни работали, кто-то уедет в Россию, кто-то в другие регионы, потому что нужно проявлять себя, всю жизнь вспоминайте об этой богодарованной, богохранимой земле, которая называется Донбасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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