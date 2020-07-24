Пушилин: В этом году российские дипломы получат две тысячи выпускников вузов Республики

24 Июль 2020 2020-07-24T14:48:09+03:00

В этом году дипломы образца Российской Федерации получат две тысячи студентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Это почти в три с половиной раза больше, чем в прошлом году

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Сегодня, 24 июля, в Донецке выпускникам-отличникам ведущих высших учебных заведений ДНР вручили красные дипломы образца Российской Федерации.

Поздравить выпускников приехал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Сегодня вы, лучшие выпускники, получаете красные дипломы с отличием. От всей души поздравляю вас с завершением учебы! – обратился к выпускникам Денис Пушилин. - Красный диплом ярко свидетельствует о вашем упорстве, самоотдаче, умении добиваться целей! Пусть эти качества помогают вам в дальнейшем в карьере и личной жизни!

Руководитель государства отметил, что в этом году дипломы российского образца получат почти в три с половиной раза больше студентов, чем в прошлом.

- Всего в этом году дипломы образца Российской Федерации получат две тысячи студентов, - сказал Денис Владимирович.

Также Пушилин подчеркнул, что вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU