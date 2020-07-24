В ДНР планируют создать пункты сдачи ЕГЭ

24 Июль 2020 2020-07-24T20:56:58+03:00

Чтобы сдать ЕГЭ выпускникам приходилось ездить в Ростовскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реализовать эту идею планируют реализовать в 2021 году

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Власти Республики на 2021 – 2022 годы поставили цель создать на базе местных учебных заведений пункты сдачи российского единого государственного экзамена. Об этом сегодня на торжественном вручении дипломов выпускникам вузов ДНР заявил зампредседателя Правительства Владимир Антонов.

— Для наших ребят ехать сдавать ЕГЭ на территории Ростовской области достаточного сложно. Поэтому мы планируем уже в следующем году создать учебные пункты на территории Республики, в которых все желающие смогут сдать ЕГЭ, — сообщил Антонов.

Добавим, что на вручении также присутствовал Зампред Комитета Госдумы Геннадий Онищенко. Он поздравил выпускников и вручил отличникам заветные красные дипломы.

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ИСТОЧНИК KP.RU