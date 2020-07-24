2020-07-24T20:56:58+03:00
Общество

В ДНР планируют создать пункты сдачи ЕГЭ

Реализовать эту идею планируют реализовать в 2021 году
Екатерина Сорока
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Чтобы сдать ЕГЭ выпускникам приходилось ездить в Ростовскую областьЧтобы сдать ЕГЭ выпускникам приходилось ездить в Ростовскую областьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Республики на 2021 – 2022 годы поставили цель создать на базе местных учебных заведений пункты сдачи российского единого государственного экзамена. Об этом сегодня на торжественном вручении дипломов выпускникам вузов ДНР заявил зампредседателя Правительства Владимир Антонов.

— Для наших ребят ехать сдавать ЕГЭ на территории Ростовской области достаточного сложно. Поэтому мы планируем уже в следующем году создать учебные пункты на территории Республики, в которых все желающие смогут сдать ЕГЭ, — сообщил Антонов.

Добавим, что на вручении также присутствовал Зампред Комитета Госдумы Геннадий Онищенко. Он поздравил выпускников и вручил отличникам заветные красные дипломы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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