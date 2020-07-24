Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко

24 Июль 2020 2020-07-24T16:11:07+03:00

Политик рассказал «Комсомолке» о своих планах во время визита в Республику

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Онищенко в очередной раз приехал в Донецкую Народную Республику. Политик рассказал «Комсомольской правде» о своих планах во время визита в Республику.

- С руководством Республики я планирую обсудить вопросы дальнейшей интеграцией образовательного пространства Донбасса, так как мы еще не все задачи решены, - говорит Геннадий Григорьевич. - Проинформирую по тем задачам, которые поставлены в позавчерашнем Указе президента России о национальных целях до 2030 года. Они корректируются после двух лет. Донбасс должен найти себя и в этом тоже.

Онищенко вручил в Донецке лучшим студентам ДНР красные дипломы российского образца. А перед этим депутат Госдумы России обсудил вопросы, связанные с коронавирусом.

– Мы уже обсудили работу санитарной службы по ковиду, обсудили с медицинским университетом вопросы дальнейшего совершенствования образования в области медицины, научного сопровождения, особенно того опыта, который приобрело здравоохранение Донбасса в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией, - сказал Геннадий Онищенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU