2020-07-24T16:11:07+03:00
Политика

Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко

Политик рассказал «Комсомолке» о своих планах во время визита в Республику
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Донецк приехал депутат Госдумы России Геннадий ОнищенкоВ Донецк приехал депутат Госдумы России Геннадий ОнищенкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Онищенко в очередной раз приехал в Донецкую Народную Республику. Политик рассказал «Комсомольской правде» о своих планах во время визита в Республику.

- С руководством Республики я планирую обсудить вопросы дальнейшей интеграцией образовательного пространства Донбасса, так как мы еще не все задачи решены, - говорит Геннадий Григорьевич. - Проинформирую по тем задачам, которые поставлены в позавчерашнем Указе президента России о национальных целях до 2030 года. Они корректируются после двух лет. Донбасс должен найти себя и в этом тоже.

Онищенко вручил в Донецке лучшим студентам ДНР красные дипломы российского образца. А перед этим депутат Госдумы России обсудил вопросы, связанные с коронавирусом.

– Мы уже обсудили работу санитарной службы по ковиду, обсудили с медицинским университетом вопросы дальнейшего совершенствования образования в области медицины, научного сопровождения, особенно того опыта, который приобрело здравоохранение Донбасса в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией, - сказал Геннадий Онищенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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