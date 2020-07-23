Украина предоставила гарантии тишины на время ремонта водопровода в Горловке

23 Июль 2020 2020-07-23T11:03:15+03:00

Сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

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Ремонтные работы по восстановлению поврежденной обстрелами украинских силовиков магистрали канала «Северский Донец – Донбасс» в Горловке начались сегодня утром. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- От украинской стороны получены необходимые гарантии безопасности, сегодня утром начались мероприятия по восстановлению водовода, – отметили в СЦКК.

Как сообщалось ранее, накануне минометным огнем украинских военных были повреждены участки водонапорного трубопровода диаметром 2300 и 2100 мм от насосной станции третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс» в поселке шахты 6/7 в Горловке. Это привело к сокращению объемов подачи воды на всей территории ДНР.

Ранее МИД ДНР обнародовал перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, которые были согласованы и подписаны участниками Контактной группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU