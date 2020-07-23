Какие меры дополнительного контроля перемирия приняты в Донбассе

23 Июль 2020 2020-07-23T08:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

МИД ДНР обнародовал перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, которые были согласованы и подписаны участниками Контактной группы.

В частности, меры предполагают запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; на применение огня, включая снайперский; на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы.

Ответный огонь допускается, если он открыт по приказу командования вооруженных формирований Украины или Народной милиции ДНР и ЛНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

При этом за нарушение режима прекращения огня вводятся дисциплинарные меры. Кроме того, будет создан и задействован координационный механизм для реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пять жителей погибли, 60 получили ранения»: В ДНР привели статистику нарушений украинской стороны за год

В СЦКК подвели итоги за год действия режима прекращения огня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU