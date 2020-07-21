«Пять жителей погибли, 60 получили ранения»: В ДНР привели статистику нарушений украинской стороны за год

За год действия договоренности о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном соблюдении режима прекращения огня, с 21 июля в 2019 года, вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики больше 30 тысяч боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Всего за период с 21 июля 2019 по 20 июля 2020 года было установлено 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории Республики выпущено 34189 боеприпасов, - подвели итоги в СЦКК.

За это время, в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований погибли пять мирных жителей.

- Еще 60 получили ранения различной степени тяжести, - сказали в СЦКК.

За год было повреждено и разрушено 790 домостроенийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Кроме того, было повреждено и разрушено 790 домостроений, поврежден 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств.

- Совершенно очевидно, что о соблюдении условий бессрочного перемирия, а также о реальных подвижках в рамках переговорного процесса, которые могли бы ускорить установление мира в Донбассе, на данный момент говорить не приходится, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. Вместо этого, украинские представители направили все свои усилия на демонтаж Минского процесса, условия которого являются помехой для реализации силового варианта возвращения Донбасса.

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