22 Июль 2020 2020-07-22T14:04:20+03:00

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли ДНР. Фото: Штаб «ООС»

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 20 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подвергся район «Вольво-центра», Александровки и Веселого, - говорится в сообщении СЦКК.

Вооруженные формирования Украины применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Уточняется, что накануне в результате прямых попаданий украинских боеприпасов украинских боевиков в Веселом (Донецк) загорелись два дома. Также там был поврежден газопровод.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили перемирие, выпустив по Республике больше 30 снарядов, мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU