У перешедшего на сторону ДНР киевского силовика взяли тест на коронавирус

21 Июль 2020 2020-07-21T21:01:07+03:00

У перебежчика взяли тест на коронавирус. Фото: штаб "ООС"

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У перешедшего на сторону Донецкой Народной Республики украинского минометчика взяли тест на коронавирус. Он пройдет полное медицинское обследование. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Был произведен забор биоматериала для проведения исследования на новую коронавирусную инфекцию, - говорят в Минздраве Республики. -Кроме того, проводится полное медицинское обследование.

Напомним, что на сторону ДНР перешел минометчик 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация) рядовой Скидан. Он подтвердил нахождение наемников из стран НАТО в зоне проведения ООС.

Тем временем, представители ДНР передали тело третьего украинского диверсанта, подорвавшегося 13 июля на мине под Горловкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU