На одном из крупнейших металлургических заводов Донбасса произошел пожар

21 Июль 2020 2020-07-21T14:46:41+03:00

Для ликвидации пожара от МЧС были задействованы 6 пожарных машин, 4 единицы специальной техники и 49 человек личного состава. Фото: МЧС ДНР

Его успели потушить до того, как огонь смог распространиться на цеха завода

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20 июля на одном из крупнейших в Донбассе предприятий «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» произошел пожар. В тушении участвовало около полусотни пожарных. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— 20 июля 2020 года в 10.27 на пульт оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-спасательного отряда города Енакиево поступило сообщение о возгорании на территории Енакиевского металлургического завода. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова, — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на территории филиала номер два. Благодаря слаженной работе, угрозу удалось быстро ликвидировать. Огонь так и не смог распространиться дальше по кабельным туннелям завода. А значит остальные цеха предприятия остались в целости и сохранности.

Что стало причиной пожара и какой он ущерб принес предприятию, устанавливают специалисты спасательного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU