Эдуард Басурин: Боец карательного батальона, который перешел на сторону ДНР, подтвердил нахождение в Донбассе наемников из стран НАТО

18 Июль 2020 2020-07-18T17:31:08+03:00

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На сторону ДНР перешел минометчик 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация) рядовой Скидан. Он подтвердил нахождение наемников из стран НАТО в зоне проведения ООС. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону. Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода 24-й ошб «Айдар» 53-й бригады рядовой Скидан, – отметил Басурин.

Также замначальника УНМ раскрыл подробности обнаружения тела третьего украинского диверсанта, погибшего в районе Зайцево 13 июля.

- Все имущество и вооружение, найденное нами у группы диверсантов, представляет собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО, используемые в подразделениях сил специальных операций, - сказал Басурин.

Облегченный бронежилет «Плейт-Кэрриер» с тремя подсумками для магазинов АКМ. Фото: armiyadnr.su

Рядом с телом третьего диверсанта обнаружен автомат АКМ-ТК7 с нештатным цевьем, пистолетной рукоятью, прикладом, ручкой переноса огня и кронштейном для крепления прицельных приспособлений. Ремень на автомате также нештатный с возможностью быстрого сброса. Из снаряжения военнослужащий имел облегченный бронежилет «Плейт-Кэрриер» с тремя подсумками для магазинов АКМ и шлем «Темп 3000».

Также при нем была найдена радиостанция Моторолла, а в районе обнаружения тела следы крови. Это свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не сразу, а был ранен и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Сейчас проводится идентификация погибшего диверсанта, его готовы передать украинской стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU