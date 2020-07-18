2020-07-18T12:29:14+03:00
Политика

ДНР передаст Украине тело третьего украинского диверсанта, погибшего под Горловкой

Тело диверсанта обнаружили вечером 17 июля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Днем 17 июля в районе КПВВ «Каргил-Марьинка» передали украинской стороне тело одного из погибших. Фото: dnr-sckk.ruДнем 17 июля в районе КПВВ «Каргил-Марьинка» передали украинской стороне тело одного из погибших. Фото: dnr-sckk.ru
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Военнослужащие ДНР во время поисковых работ в районе Горловки, где ранее подорвалась на минах украинская диверсионно-разведывательная группа, обнаружили тело третьего погибшего. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 17 июля в 18:49 был найден и эвакуирован третий погибший, передача тела украинской стороне находится в процессе согласования, – говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля в районе горловского поселка Зайцево в сторону позиций ДНР выдвигалась диверсионная группа ВСУ из шести человек. Они вышли на минное поле. По предварительным данным, от подрыва погибли трое военнослужащих. Днем 17 июля в районе КПВВ «Каргил-Марьинка» сотрудники представительства ДНР в СЦКК передали украинской стороне тело одного из погибших.

Тем временем, разведке Народной милиции ЛНР стало известно, что после инцидента в Зайцево командующий ООС генерал Владимир Кравченко отдал указания на вывод иностранных граждан с передовых позиций ВСУ. В Киеве оказались в щекотливой ситуации, когда всплыли факты использования иностранных наемников в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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