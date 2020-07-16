Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками

В районе Горловки найдено тело второго диверсанта вооруженных формирований Украины. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта, - говорится в сообщении.

Басурин отметил, что у погибшего был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.

- Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО, которое используют спецподразделения и диверсионно-разведывательные группы, - рассказал Эдуард Александрович.

Он был снаряжен автоматом, облегченным шлем MICH/ACH-ССО (FAST), бронежилетом LBT6094, американским прибором ночного видения AN/PVS-14, баллистическими очками ESS Crossbow, тактическим фонарем с инфракрасным режимом работы и экшн-камерой, которая использовалась для фиксации действий диверсантов.

- Стоит напомнить, что сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа», уничтоженные в декабре 2019 года при попытке совершения диверсии на территории Республики, имели похожий набор снаряжения, что прямо указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям, – подчеркнул Басурин.

Отмечается, что в составе подорвавшейся на минах диверсионной группы ВСУ был и наемник из США.

- Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке. Известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами, – сообщил Басурин.

Также сообщается, что на головном уборе и воротнике погибшего была нацистская символика.

Напомним, 13 июля в направлении позиций НМ ДНР выдвинулись шесть украинских диверсантов. Они наткнулись на минное поле. Один погиб на месте. НМ ДНР эвакуировала тело погибшего и передала его украинской стороне. Также Республика предоставила гарантии безопасности для поиска тел других заявленных Украиной военных.

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